ЄС придумав, як задобрити Трампа: оштрафує Apple та Meta

Європейський Союз вирішив накласти набагато менші штрафи на Apple та Meta відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA), щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За словами обізнаних джерел, Apple, ймовірно, отримає штраф і буде змушена змінити правила роботи свого App Store після розслідування щодо обмежень для розробників додатків, які не дозволяють їм спрямовувати користувачів на пропозиції за межами платформи.

Регулятори також завершать ще одне розслідування щодо Apple – стосовно дизайну екрана вибору веб-браузера – без запровадження додаткових санкцій.

Meta також оштрафують і зобов’яжуть змінити модель "плати або погоджуйся", яка змушує користувачів або погоджуватися на відстеження їхніх даних, або платити за підписку, щоб користуватися продуктами компанії без реклами.

Згідно з DMA, компанії можуть отримати штрафи до 10% від їхнього глобального обороту, що для Apple та Meta могло б означати мільярдні виплати.

Проте, за словами трьох посадовців, Єврокомісія планує накласти набагато менші штрафи, оскільки закон про цифрові ринки ще новий, а ухвалені рішення можуть бути оскаржені в суді.

Такі заходи є частиною зусиль Брюсселя щодо впровадження DMA, який має обмежити домінування технологічних гігантів у цифровій економіці, водночас уникаючи відкритого конфлікту з Вашингтоном.

За словами посадовців, нова Європейська комісія, яка почала роботу в грудні, робить більший акцент на дотриманні закону з боку великих технологічних компаній, а не на великих штрафах у мільярди євро.

Регулятори ЄС також планують закрити справу щодо того, чи операційна система Apple навмисно ускладнює користувачам зміну браузерів або пошукових систем. Це рішення ухвалили після того, як компанія внесла низку змін для відповідності правилам ЄС.

Однак будь-які штрафи для американських технологічних компаній можуть спричинити негативну реакцію, оскільки Трамп неодноразово критикував подібні заходи, називаючи їх "формою оподаткування" та порівнюючи штрафи для IT-компаній із "міжнародним здирництвом".

"Це вирішальний тест для Єврокомісії", – сказав представник однієї з компаній, на які вплинуть санкції. "Подальший тиск на американські технологічні компанії загострить трансатлантичну напруженість, що може призвести до відповідних заходів з боку США. У підсумку від цього постраждають держави-члени ЄС та європейський бізнес".

Президент США вже попереджав, що може запровадити мита проти країн, які застосовують податки на цифрові послуги для американських компаній.

Згідно з минуломісячним меморандумом, Трамп заявив, що розгляне питання податків, регулювання та політик, які "гальмують зростання" американських корпорацій за кордоном.

Остаточні рішення, які ще можуть бути змінені перед офіційним оголошенням, будуть представлені представникам ЄС у п’ятницю.

Нагадаємо:

Європейський Союз оцінює рішення Вашингтона щодо запровадження 25%-х мит на імпорт автомобілів і запчастин та має намір вжити заходів у відповідь для захисту всіх країн-членів.