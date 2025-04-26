У Світовому банку бʼють на сполох щодо боргових проблем ринків, що розвиваються

Зростаюча невизначеність у сфері торгівлі посилює проблеми боргів і повільного зростання, з якими стикаються ринки, що розвиваються, але зниження власних тарифів може дати значний поштовх.

Про це заявив головний економіст Світового банку Індерміт Гілл, повідомляє Reuters.

Гілл сказав, що світові економісти швидко знижують свої прогнози зростання для розвинених країн і дещо менше для країн, що розвиваються, принаймні на даний момент, після цунамі тарифів, оголошених президентом США Дональдом Трампом.

На весняних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що відбулися цього тижня у Вашингтоні, домінували занепокоєння щодо економічних наслідків найвищих за століття тарифів у США, а також тарифів у відповідь, оголошених Китаєм, Європейським Союзом, Канадою та іншими країнами.

У вівторок МВФ знизив свої економічні прогнози для США, Китаю та більшості країн і попередив, що подальші торговельні суперечки ще більше сповільнять зростання. Він прогнозує глобальне зростання на рівні 2,8% у 2025 році, що на піввідсотка нижче, ніж у січневому прогнозі.

Світовий банк не опублікує свій власний прогноз, який виходить двічі на рік, до червня, але Гілл сказав, що консенсус світових економістів свідчить про значне погіршення прогнозів щодо зростання і торгівлі. Індекси невизначеності, які вже були набагато вищими, ніж десять років тому, також різко зросли після запровадження Трампом тарифів 2 квітня.

У порівнянні з попередніми шоками, включаючи світову фінансову кризу 2008-2009 років і пандемію COVID-19, нинішній шок є результатом урядової політики, а це означає, що він також може бути скасований, сказав Гілл в інтерв'ю Reuters у четвер.