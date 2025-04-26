Во Всемирном банке бьют тревогу по поводу долговых проблем развивающихся рынков

Растущая неопределенность в сфере торговли усугубляет проблемы долгов и медленного роста, с которыми сталкиваются развивающиеся рынки, но снижение собственных тарифов может дать значительный толчок.

Об этом заявил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл, сообщает Reuters.

Гилл сказал, что мировые экономисты быстро снижают свои прогнозы роста для развитых стран и несколько меньше для развивающихся стран, по крайней мере на данный момент, после цунами тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

На весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, состоявшихся на этой неделе в Вашингтоне, доминировали беспокойство относительно экономических последствий самых высоких за столетие тарифов в США, а также ответных тарифов, объявленных Китаем, Европейским Союзом, Канадой и другими странами.

Во вторник МВФ снизил свои экономические прогнозы для США, Китая и большинства стран и предупредил, что дальнейшие торговые споры еще больше замедлят рост. Он прогнозирует глобальный рост на уровне 2,8% в 2025 году, что на полпроцента ниже, чем в январском прогнозе.

Всемирный банк не опубликует свой собственный прогноз, который выходит дважды в год, до июня, но Гилл сказал, что консенсус мировых экономистов свидетельствует о значительном ухудшении прогнозов по росту и торговле. Индексы неопределенности, которые уже были намного выше, чем десять лет назад, также резко выросли после введения Трампом тарифов 2 апреля.

По сравнению с предыдущими шоками, включая мировой финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемию COVID-19, нынешний шок является результатом правительственной политики, а это означает, что он также может быть отменен, сказал Гилл в интервью Reuters в четверг.