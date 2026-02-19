У РФ масово закриваються ресторани й кав’ярні, бо росіяни почали менше їсти

Кафе і ресторани в Росії закриваються найшвидшими темпами з початку повномасштабної війни проти України чотири роки тому, адже споживання помітно сповільнюється навіть у багатій Москві.

Про це пише Reuters.

Агентство зазначає, що хвиля закриттів помітна по всій країні - від столиці до Владивостока.

Одним із прикладів стала пекарня BonCafe, яку закрила її власниця. Вона пояснила, що традиційно слабкий для продажів січень став "останньою краплею" після стрибка витрат: інгредієнти подорожчали приблизно на 50%, тисне висока оренда і зросли податки.

Водночас, за даними Reuters, дедалі більше росіян скорочують витрати на необов'язкові покупки, зокрема на харчування поза домом.

Агентство пов'язує це з більш широкими ознаками охолодження економіки, як-от високими ставками, зростанням цін і податковим навантаженням.

Оцінки "Сбербанку", який відстежує платіжну активність, свідчать, що в січні скорочення кількості закладів харчування стало найбільшим із 2021 року, а витрати в ресторанах опускалися до найнижчих рівнів за три роки наприкінці 2025-го.

За інформацією Reuters, дослідження Центрального банку Росії свідчать, що споживачі дедалі частіше обирають дешевші альтернативи - фастфуд і їжу із супермаркетів замість ресторанів, знижки замість повної ціни, ремонт авто замість купівлі нового, а також більш обережну поведінку на ринку житла.

На тлі цього Володимир Путін публічно закликав урядових економічних чиновників активніше відновлювати темпи зростання, після чого регулятор знизив ключову ставку на 50 б.п. - до 15,5%.

Експерти, яких цитує Reuters, зазначають, що дорогі кредити боляче б'ють по малому бізнесу, який часто змушений постійно позичати кошти для оборотного капіталу.

Зокрема, говорять про зростання заощаджень і складнощі з рефінансуванням, а підприємці описують ситуацію як таку, де висока ставка робить оновлення кредитів "майже неможливим".

Нагадаємо:

Після трьох кварталів 2025 року уповільнення зростання економіка Російської Федерації наприкінці року може перейти до падіння .