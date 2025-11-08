Центробанк Росії спрогнозував падіння економіки вперше за три роки

Після трьох кварталів уповільнення зростання економіка Російської Федерації наприкінці 2025 року може перейти до падіння.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російський Центробанк.

За оцінкою Мінекономрозвитку РФ, у липні-вересні ВВП додав 0,6% у річному вираженні після зростання на 1,1% у другому кварталі, 1,4% – у першому та 4,5% – у четвертому кварталі минулого року.

Зокрема через цю високу базу порівняння (в останньому кварталі 2024 року, за даними ЦБ Росії, "відбувся тимчасовий сплеск виробництва в окремих галузях"), Центробанк Росії знизив прогноз – і в четвертому кварталі очікує річну динаміку ВВП від мінус 0,5% до плюс 0,5%.

У липні ЦБ Росії не допускав спаду і прогнозував у жовтні-грудні зростання від 0% до 1%.

Спад за підсумками кварталу в річному вираженні стане для Росії першим із січня-березня 2023 року: тоді економіка впала на 1,6%, після чого працювала лише в плюс.

Зростання ВВП у третьому кварталі поточного року виявилося набагато нижчим, ніж очікував Центробанк РФ: ще в серпні він прогнозував 1,6% у річному вираженні.

У Центробанку РФ зазначили, що "перегрів економіки" поступово знижується, проте багато що (напруженість на ринку праці, стійкі показники інфляції вище 4%, а також модельні розрахунки) говорить про те, що перегрів може бути більшим, ніж прогнозувалося, і закінчитися пізніше, ніж очікувалося раніше.

