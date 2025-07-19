Китай заборонить перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після реєстрації

Міністерство промисловості Китаю планує заборонити перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після їх реєстрації, намагаючись вирішити проблему продажу вживаних автомобілів з нульовим пробігом.

Про це повідомляє Reuters.

Auto Review, видання, яке видає Китайська асоціація автовиробників, повідомило про це в редакційній статті, опублікованій на своєму акаунті в WeChat. У ній йдеться, що Китайська асоціація автодилерів, інша галузева група, окремо запропонувала систему кодів для експорту вживаних автомобілів.

У редакційній статті також зазначено, що Chery і BYD були серед компаній, які планували притягнути дилерів до відповідальності за порушення, включаючи ліцензування автомобілів до їх продажу.

Нагадаємо:

У червні експорт рідкоземельних продуктів з Китаю зріс на 80%, сигналізуючи про пожвавлення світових поставок стратегічної сировини.