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Китай заборонить перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після реєстрації

Володимир Тунік-Фриз — 19 липня, 14:57
Китай заборонить перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після реєстрації
Getty Images

Міністерство промисловості Китаю планує заборонити перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після їх реєстрації, намагаючись вирішити проблему продажу вживаних автомобілів з нульовим пробігом.

Про це повідомляє Reuters.

Auto Review, видання, яке видає Китайська асоціація автовиробників, повідомило про це в редакційній статті, опублікованій на своєму акаунті в WeChat. У ній йдеться, що Китайська асоціація автодилерів, інша галузева група, окремо запропонувала систему кодів для експорту вживаних автомобілів.

У редакційній статті також зазначено, що Chery і BYD були серед компаній, які планували притягнути дилерів до відповідальності за порушення, включаючи ліцензування автомобілів до їх продажу.

Нагадаємо:

У червні експорт рідкоземельних продуктів з Китаю зріс на 80%, сигналізуючи про пожвавлення світових поставок стратегічної сировини.

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