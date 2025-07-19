Китай запретит перепродажу новых автомобилей в течение шести месяцев после регистрации

Министерство промышленности Китая планирует запретить перепродажу новых автомобилей в течение шести месяцев после их регистрации, пытаясь решить проблему продажи подержанных автомобилей с нулевым пробегом.

Об этом сообщает Reuters.

Auto Review, издание, которое издает Китайская ассоциация автопроизводителей, сообщило об этом в редакционной статье, опубликованной на своем аккаунте в WeChat. В ней говорится, что Китайская ассоциация автодилеров, другая отраслевая группа, отдельно предложила систему кодов для экспорта подержанных автомобилей.

В редакционной статье также указано, что Chery и BYD были среди компаний, которые планировали привлечь дилеров к ответственности за нарушения, включая лицензирование автомобилей до их продажи.

Напомним:

В июне экспорт редкоземельных продуктов из Китая вырос на 80%, сигнализируя об оживлении мировых поставок стратегического сырья.