Трамп підвищує мита на 10% для Канади після скандалу із рекламою і Рейганом

Трамп підвищую мита на 10% для Канади після скандалу із рекламою і Рейганом

Президент США Дональд Трамп заявив, що він підвищує мита на Канаду на додаткові 10% "понад те, що вони платять зараз", реагуючи знову на рекламу канадської провінції Онтаріо із Рональдом Рейганом, яка була показана під час трансляції World Series.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше, у четвер 23 жовтня Трамп припинив торговельні переговори з Оттавою через рекламу, пов'язану з митами, яку Трамп назвав оманливою.

Трамп оголосив про підвищення мит у суботньому дописі в Truth Social, посилаючись на рекламу, в якій колишній президент Рональд Рейган заявляє, що мита спричиняють торговельні війни та економічну катастрофу.

Реклама вже транслювалася кілька днів, перш ніж Трамп вперше відреагував на неї в четвер увечері.

Прем'єр-міністр Онтаріо Дуг Форд заявив у п'ятницю, що після обговорень з прем'єр-міністром Канади Марком Карні Онтаріо призупинить рекламну кампанію США в понеділок, щоб торговельні переговори могли бути відновлені.

"Їхня реклама мала бути негайно знята, але вони дозволили її транслювати вчора ввечері під час World Series, знаючи, що це ФАЛЬШИВКА. Через їхнє серйозне перекручування фактів і ворожі дії я підвищую мито на Канаду на 10% понад те, що вони платять зараз", – написав Трамп.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр найнаселенішої провінції Канади знову ускладнив делікатні торговельні переговори країни з США, цього разу політичною рекламою, спрямованою на американців, яка викликала гнів президента США Дональда Трампа.