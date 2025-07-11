Трамп збільшить мита для Канади і введе нові для інших країн

Президент США Дональд Трамп посилив свій митний тиск на Канаду, заявивши, що США введуть 35% мито на імпорт з Канади наступного місяця та планують ввести універсальні мита 15% або 20% для більшості інших торгових партнерів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У листі, опублікованому на його соціальній платформі, Трамп повідомив прем'єр-міністру Канади Марку Карні, що новий тариф набуде чинності 1 серпня та може зрости, якщо Канада відповість контрзаходами.

У пості на X в четвер увечері Карні заявив, що його уряд продовжить захищати канадських працівників і бізнеси в переговорах з США, працюючи над досягненням угоди до цього терміну.

35% мито — це збільшення з нинішньої ставки 25%, яку Трамп раніше встановив для Канади, і це удар по Карні, який намагався домовитися про торговельну угоду з Вашингтоном.

Очікується, що виключення для товарів, охоплених угодою США-Мексика-Канада (USMCA), залишаться в силі, а 10% мито на енергетику та добрива не зміняться, хоча Трамп ще не прийняв остаточного рішення з цих питань, зазначив один із представників адміністрації.

Трамп у своєму листі поскаржився на потік фентанілу з Канади, а також на тарифні та нетарифні торгові бар'єри, які шкодять американським молочним фермерам та іншим. Він заявив, що торговельний дефіцит є загрозою для економіки та національної безпеки США.

В інтерв'ю NBC News, Трамп заявив, що інші торгові партнери, які ще не отримали листів з можливими митами, ймовірно, також зіткнуться з універсальними митами.

"Не всім треба отримувати листа. Ви ж розумієте. Ми просто встановлюємо наші тарифи", — сказав Трамп в інтерв'ю.

"Ми просто скажемо, що всі інші країни платитимуть, чи це 20%, чи 15%. Ми це з'ясуємо зараз", — цитує його мережа.

Канада є другим за величиною торговим партнером США після Мексики та найбільшим покупцем американських товарів. Вона купила товарів на суму 349,4 мільярда доларів США у 2023 році та експортувала товарів на суму 412,7 мільярда доларів США до США, за даними Бюро перепису населення США.

Карні, який цього року повернувся до влади на хвилі обіцянок вирішити торговельні проблеми з США, мав намір укласти торговельну угоду з ключовим партнером до 21 липня.

У своєму листі Трамп не зазначив, як просуваються торговельні переговори, але він зазначив, що "тарифи можуть бути змінені, в більшу чи меншу сторону, залежно від наших відносин з вашою країною".

Минулого місяця уряд Карні скасував запланований податок на цифрові послуги для американських технологічних компаній після того, як Трамп раптово скасував торговельні переговори, назвавши цей податок "відкритою атакою".

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