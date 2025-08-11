Трамп хоче вивезти до Китаю якомога більше сої перед кінцем торгового перемир'я

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на значне збільшення покупок китайським урядом американської сої — ці коментарі з'явились за день до закінчення терміну перемир'я в торговій війні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Китай переживає через нестачу сої", — написав Трамп на сайті Truth Social у понеділок. "Сподіваюся, що Китай швидко збільшить свої замовлення на сою в чотири рази. Це також суттєво зменшить торговий дефіцит Китаю з США."

Трамп також подякував китайському лідеру Сі Цзіньпіну в дописі, не пояснивши причину.

Ф'ючерси на сою в Чикаго знову піднялись понад 10 доларів за бушель вперше за тиждень, збільшившись більше ніж на 2% після цього допису.

Китай вже давно турбується про свої постачання сої, яка є ключовим елементом раціону та корму для худоби. Пекін має термін до 12 серпня для завершення перемир'я в тарифних питаннях з США, хоча адміністрація Трампа дала зрозуміти, що це, ймовірно, буде продовжено.

Китай збільшив закупівлі сої у свого головного постачальника — Бразилії, і також проводить випробування партій соєвого шроту з Аргентини, щоб забезпечити постачання корму для тварин на фоні торгової війни з США.

Найбільший покупець олійної культури у світі не забронював жодної партії американської сої до кінця липня для наступного маркетингового року, який починається в вересні, згідно з даними Міністерства сільського господарства США.

Китай погодився збільшити закупівлі сільськогосподарських товарів США, зокрема сої, в рамках так званої фази першої торгової угоди, укладеної під час першого терміну Трампа. Однак Пекін значно не досягнув цільових показників покупки за цією угодою.

Хоча Китай і США намагаються укласти торгову угоду, інші питання ускладнюють їхні відносини. Минулого тижня Китай захистив імпорт російської нафти, відповідаючи на загрози США новими тарифами після того, як Вашингтон наклав вторинні збори на Індію за покупку енергоресурсів у Москви.

Нагадаємо:

МЗС Китаю назвав законною торгівлю російською нафтою та пообіцяв продовжити співпрацю з Москвою, попри погрози США ввести нові мита через закупівлі енергоносіїв.