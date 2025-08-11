Трамп хочет вывезти в Китай как можно больше сои перед концом торгового перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на значительное увеличение покупок китайским правительством американской сои - эти комментарии появились за день до окончания срока перемирия в торговой войне.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Китай переживает из-за недостатка сои", - написал Трамп на сайте Truth Social в понедельник. "Надеюсь, что Китай быстро увеличит свои заказы на сою в четыре раза. Это также существенно уменьшит торговый дефицит Китая с США."

Трамп также поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина в заметке, не объяснив причину.

Фьючерсы на сою в Чикаго снова поднялись более 10 долларов за бушель впервые за неделю, увеличившись более чем на 2% после этого сообщения.

Китай уже давно беспокоится о своих поставках сои, которая является ключевым элементом рациона и корма для скота. Пекин имеет срок до 12 августа для завершения перемирия в тарифных вопросах с США, хотя администрация Трампа дала понять, что это, вероятно, будет продолжено.

Китай увеличил закупки сои у своего главного поставщика - Бразилии, и также проводит испытания партий соевого шрота из Аргентины, чтобы обеспечить поставки корма для животных на фоне торговой войны с США.

Крупнейший покупатель масличной культуры в мире не забронировал ни одной партии американской сои до конца июля для следующего маркетингового года, который начинается в сентябре, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

Китай согласился увеличить закупки сельскохозяйственных товаров США, в частности сои, в рамках так называемой фазы первой торговой сделки, заключенной во время первого срока Трампа. Однако Пекин значительно не достиг целевых показателей покупки по этому соглашению.

Хотя Китай и США пытаются заключить торговое соглашение, другие вопросы осложняют их отношения. На прошлой неделе Китай защитил импорт российской нефти, отвечая на угрозы США новыми тарифами после того, как Вашингтон наложил вторичные сборы на Индию за покупку энергоресурсов у Москвы.

Напомним:

МИД Китая назвал законной торговлю российской нефтью и пообещал продолжить сотрудничество с Москвой, несмотря на угрозы США ввести новые пошлины из-за закупок энергоносителей.