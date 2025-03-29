Трамп помилував співзасновників криптобіржі, звинувачених у порушені закону

Президент США Дональд Трамп помилував трьох співзасновників криптовалютної біржі BitMEX.

Про це повідомив у п'ятницю представник Білого дому, – передає Reuters.

Трамп помилував Бенджаміна Дело, Артура Хейса і Семюела Ріда, які в 2022 році визнали себе винними в порушенні Закону про банківську таємницю за те, що не підтримували програми боротьби з відмиванням грошей і "знай свого клієнта".

Також колишній співробітник Грегорі Двайер і компанія, що володіє і управляє криптовалютною біржею, отримали повне і безумовне помилування, підтвердили в BitMEX в заяві, надісланій електронною поштою Reuters.

Прокурори звинуватили BitMEX і засновників Дело, Хейса і Ріда в умисному порушенні Закону про банківську таємницю в період з 2015 по 2020 рік через неприйняття програм по боротьбі з відмиванням грошей і "знай свого клієнта", повідомляло в січні агентство Reuters.

Цього тижня Трамп також помилував Тревора Мілтона, засновника збанкрутілого виробника електричних і водневих вантажівок Nikola, який був засуджений за шахрайство.

Нагадаємо:

Управління контролю за іноземними активами США виключило криптосервіс Tornado cash з переліку санкційних осіб та послабила санкції проти його засновника росіянина.