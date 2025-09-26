Трамп вводить 100% мита на брендову фармацевтику

Дональд Трамп заявив, що з 1 жовтня США введуть 100-відсоткове мито на імпорт брендових або запатентованих фармацевтичних товарів.

Про це повідомляє Financial Times.

Президент США оголосив про це в четвер 25 вересня у дописі в Truth Social, додавши, що винятки будуть надані компаніям, які будують нові виробничі потужності в США

Фармацевтичні товари звільнені від так званих взаємних мит, про які Трамп оголосив у квітні 2025 року, коли президент розпочав свою торговельну війну.

Мта, оголошені Трампом не поширюються на генеричні ліки (відтворені, а не оригінальні препарати, – ЕП), але в п'ятницю вони вплинули на акції декількох азіатських фармацевтичних груп.

В Японії акції Sumitomo Pharma, яка продає в США ліки для лікування раку простати та сечового міхура, впали на 5%, а акції Otsuka Holdings і Chugai Pharmaceutical, що контролюється Roche, впали відповідно на 4,1% і 2,8%.

Трамп націлився на фармацевтичну галузь у серії дописів у соціальних мережах.

Як йдеться у повідомленні, мита Трампа на брендові ліки та медикаменти можуть ускладнити зусилля компаній та інших урядів щодо захисту свого експорту від мит за допомогою торговельних угод.

Головний торговий переговірник Токіо Рьосей Акадзава наполягає, що США надали Японії статус країни з найвигіднішими умовами щодо мит на напівпровідники та ліки, що означає, що вони не будуть вищими за ті, що застосовуються до інших країн або блоків.

ЄС заявив, що США погодилися, що мита на фармацевтичні товари не перевищуватимуть 15%, але залишається незрозумілим, як буде розглядатися імпорт японських брендових ліків до США в результаті останнього допису Трампа в соціальних мережах.

Нагадаємо:

Індійські чиновники заявили адміністрації президента США Дональда Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти можливе за умови, якщо Вашингтон дозволить відновити закупівлі у постачальників, які перебувають під санкціями — Ірану та Венесуели.