США атакують митами ланцюги постачання Китаю в Азії: виробники в невизначеності

Останні торгові угоди президента США Дональда Трампа дали азійським експортерам певну ясність щодо мит, але не вистачає важливих деталей щодо того, як уникнути штрафних тарифів, які спрямовані на китайські ланцюги постачання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Трамп оголосив тарифи на рівні 20% для В'єтнаму та 19% для Індонезії та Філіппін, що свідчить про те, що саме такі рівні, ймовірно, будуть встановлені для більшості країн Південно-Східної Азії, регіону, який щорічно постачає товари на суму $352 мільярди до США.

Також він погрожував підвищити тарифи до 40% на продукти, що будуть вважатися транзитними, тобто такими, що перевантажуються або перенаправляються через ці країни — крок, спрямований на обмеження обігу китайських товарів, які намагаються уникнути вищих мит США.

Однак досі неясно, як США будуть розраховувати та застосовувати вимоги щодо місцевого контенту, що є ключовим для визначення, які товари вважаються транзитними.

Країни Південно-Східної Азії сильно залежать від китайських компонентів та сировини, і американські компанії, які імпортують з цього регіону, нестимуть додаткові митні збитки.

Старший чиновник адміністрації Трампа також заявив цього тижня, що подробиці щодо підходу до транзиту товарів будуть оприлюднені до 1 серпня, коли почнуть діяти вищі тарифи США.

Деякі фабрики вже коригують свої ланцюги постачання, щоб відповідати правилам, які вимагатимуть більше місцевих компонентів у виробництві.

Для більшості країн Південно-Східної Азії скорочення частки китайських компонентів у виробництві вимагатиме повної перебудови їхніх ланцюгів постачання. За оцінками Eurasia Group, китайські компоненти складають близько 60%–70% експортів з Південно-Східної Азії — переважно промислові компоненти для збірки.

Приблизно 15% експорту цього регіону йде до США, що на 4 процентних пункти більше, ніж у 2018 році.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп може суттєво зашкодити економічному зростанню Китаю і більшій частині його експорту в Штати, впливаючи на його торгівлю через країни-партнери в глобальних ланцюжках поставок.