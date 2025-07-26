США атакуют пошлинами цепи поставок Китая в Азии: производители в неопределенности

Последние торговые соглашения президента США Дональда Трампа дали азиатским экспортерам определенную ясность в отношении пошлин, но не хватает важных деталей относительно того, как избежать штрафных тарифов, которые направлены на китайские цепи поставок.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Трамп объявил тарифы на уровне 20% для Вьетнама и 19% для Индонезии и Филиппин, что свидетельствует о том, что именно такие уровни, вероятно, будут установлены для большинства стран Юго-Восточной Азии, региона, который ежегодно поставляет товары на сумму $352 миллиарда в США.

Также он угрожал повысить тарифы до 40% на продукты, которые будут считаться транзитными, то есть перегружаемыми или перенаправляемыми через эти страны - шаг, направленный на ограничение оборота китайских товаров, которые пытаются избежать более высоких пошлин США.

Однако до сих пор неясно, как США будут рассчитывать и применять требования по местному контенту, что является ключевым для определения, какие товары считаются транзитными.

Страны Юго-Восточной Азии сильно зависят от китайских компонентов и сырья, и американские компании, импортирующие из этого региона, будут нести дополнительные таможенные убытки.

Старший чиновник администрации Трампа также заявил на этой неделе, что подробности относительно подхода к транзиту товаров будут обнародованы до 1 августа, когда начнут действовать более высокие тарифы США.

Некоторые фабрики уже корректируют свои цепи поставок, чтобы соответствовать правилам, которые будут требовать больше местных компонентов в производстве.

Для большинства стран Юго-Восточной Азии сокращение доли китайских компонентов в производстве потребует полной перестройки их цепочек поставок. По оценкам Eurasia Group, китайские компоненты составляют около 60%-70% экспорта из Юго-Восточной Азии - в основном промышленные компоненты для сборки.

Примерно 15% экспорта этого региона идет в США, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2018 году.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп может существенно навредить экономическому росту Китая и большей части его экспорта в Штаты, влияя на его торговлю через страны-партнеры в глобальных цепочках поставок.