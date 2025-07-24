Трамп заявив, що країни зіткнуться з митами від 15% до 50% від США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлюватиме мита нижче 15%, готуючи так звані дзеркальні ставки мит перед дедлайном 1 серпня, що свідчить про те, що нижня межа нових мит зростає.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми запровадимо просте, пряме мито в межах від 15% до 50%", - сказав Трамп у середу на саміті зі штучного інтелекту у Вашингтоні, - "У деяких випадках - 50%, тому що ми не дуже добре ладнаємо з цими країнами".

Його заява про те, що мита починатимуться з 15%, - це черговий поворот у спробах Трампа запровадити тарифи практично на всіх торговельних партнерів США.

Це також свідчить про його намір ще рішучіше тиснути на країни, які досі не змогли укласти торговельні угоди з Вашингтоном.

На початку місяця Трамп говорив, що понад 150 країн отримають лист із зазначеною ставкою мит у розмірі "ймовірно 10 або 15%, ми ще не вирішили".

Міністр торгівлі Говард Латнік заявив CBS News, що для невеликих країн - зокрема, "країн Латинської Америки, Карибського басейну і багатьох країн Африки" - базова ставка становитиме 10%. Під час першого оголошення у квітні Трамп представив загальне мито в 10% майже для всіх країн.

Хоча спочатку Трамп і його радники висловлювали сподівання укласти кілька угод, наразі президент подає самі листи з тарифами як "угоди" і дає зрозуміти, що не зацікавлений у двосторонніх переговорах. Водночас він не зачиняє двері для країн, які захочуть домовитися про зменшення ставок.

Нагадаємо:

17 липня президент США Дональд Трамп заявив, що надішле листи до більш ніж 150 країн, в яких повідомить про те, що мита для них можуть становити 10% або 15%.