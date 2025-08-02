Тім Кук каже, що Apple готова "відкрити свій гаманець", щоб наздогнати конкурентів у ШІ

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що компанія готова витратити більше коштів, щоб наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту, побудувавши більше центрів обробки даних або придбавши більшого гравця в цьому сегменті.

Про це повідомляє Reuters.

Apple намагається не відставати від таких конкурентів, як Microsoftта Alphabet (Google), які залучили сотні мільйонів користувачів до своїх чат-ботів та асистентів на базі штучного інтелекту.

Однак таке зростання має високу ціну: Google планує витратити 85 мільярдів доларів протягом наступного року, а Microsoft — понад 100 мільярдів доларів, переважно на центри обробки даних.

На відміну від цього, Apple покладається на зовнішніх постачальників центрів обробки даних для виконання частини своїх завдань з хмарних обчислень і, незважаючи на гучне партнерство з OpenAI, творцем ChatGPT, для певних функцій iPhone, намагається розвивати більшу частину своїх технологій штучного інтелекту власними силами, включаючи вдосконалення свого віртуального помічника Siri.

Під час телефонної конференції після оприлюднення фінансових результатів Apple за третій квартал аналітики зазначили, що Apple історично не укладала великих угод, і запитали, чи може вона застосувати інший підхід для реалізації своїх амбіцій у галузі штучного інтелекту.

Генеральний директор Кук відповів, що компанія вже придбала сім невеликих компаній цього року і готова купувати більші.

"Ми дуже відкриті до злиттів і поглинань, які прискорюють реалізацію нашого плану. Ми не обмежуємося компаніями певного розміру, хоча ті, які ми придбали цього року, є невеликими за своєю природою", — сказав Кук.