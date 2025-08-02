Тим Кук говорит, что Apple готова "открыть свой кошелек", чтобы догнать конкурентов в ИИ

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания готова потратить больше средств, чтобы догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта, построив больше центров обработки данных или приобретя более крупного игрока в этом сегменте.

Об этом сообщает Reuters.

Apple пытается не отставать от таких конкурентов, как Microsoft и Alphabet (Google), которые привлекли сотни миллионов пользователей к своим чат-ботам и ассистентам на базе искусственного интеллекта.

Однако такой рост имеет высокую цену: Google планирует потратить 85 миллиардов долларов в течение следующего года, а Microsoft - более 100 миллиардов долларов, преимущественно на центры обработки данных.

В отличие от этого, Apple полагается на внешних поставщиков центров обработки данных для выполнения части своих задач по облачным вычислениям и, несмотря на громкое партнерство с OpenAI, создателем ChatGPT, для определенных функций iPhone, пытается развивать большую часть своих технологий искусственного интеллекта собственными силами, включая совершенствование своего виртуального помощника Siri.

Во время телефонной конференции после обнародования финансовых результатов Apple за третий квартал аналитики отметили, что Apple исторически не заключала крупных сделок, и спросили, может ли она применить другой подход для реализации своих амбиций в области искусственного интеллекта.

Генеральный директор Кук ответил, что компания уже приобрела семь небольших компаний в этом году и готова покупать более крупные.

"Мы очень открыты к слияниям и поглощениям, которые ускоряют реализацию нашего плана. Мы не ограничиваемся компаниями определенного размера, хотя те, которые мы приобрели в этом году, являются небольшими по своей природе", - сказал Кук.