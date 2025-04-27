TikTok увійде в індустрію електронної комерції Японії

Китайська платформа соціальних мереж TikTok увійде в індустрію онлайн-покупок в Японії протягом наступних кількох місяців,

Про це повідомляє Nikkei.

Компанія готується до набору продавців для свого підрозділу електронної комерції TikTok Shop в Японії, повідомляє Nikkei з посиланням на джерело, що бере участь в операціях.

TikTok Shop це платформа де користувачі можуть вести прямі трансляції та продавати речі.

TikTok прагне розширити свій бізнес за межами США, де його вимагають продати активи. У березні TikTok Shop відкрив доступ до користувачів у Франції, Німеччині та Італії.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп майже уклав угоду з китайським власником TikTok, яка б позбавила додаток від заборони в США, але угоду було зірвано після того, як Китай не дав свого дозволу через оголошення американських мит.