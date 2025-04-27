TikTok увійде в індустрію електронної комерції Японії
Китайська платформа соціальних мереж TikTok увійде в індустрію онлайн-покупок в Японії протягом наступних кількох місяців,
Про це повідомляє Nikkei.
Компанія готується до набору продавців для свого підрозділу електронної комерції TikTok Shop в Японії, повідомляє Nikkei з посиланням на джерело, що бере участь в операціях.
TikTok Shop це платформа де користувачі можуть вести прямі трансляції та продавати речі.
TikTok прагне розширити свій бізнес за межами США, де його вимагають продати активи. У березні TikTok Shop відкрив доступ до користувачів у Франції, Німеччині та Італії.
Нагадаємо:
Президент Дональд Трамп майже уклав угоду з китайським власником TikTok, яка б позбавила додаток від заборони в США, але угоду було зірвано після того, як Китай не дав свого дозволу через оголошення американських мит.