TikTok войдет в индустрию электронной коммерции Японии

Китайская платформа социальных сетей TikTok войдет в индустрию онлайн-покупок в Японии в течение следующих нескольких месяцев,

Об этом сообщает Nikkei.

Компания готовится к набору продавцов для своего подразделения электронной коммерции TikTok Shop в Японии, сообщает Nikkei со ссылкой на источник, участвующий в сделках.

TikTok Shop это платформа где пользователи могут вести прямые трансляции и продавать вещи.

TikTok стремится расширить свой бизнес за пределами США, где его требуют продать активы. В марте TikTok Shop открыл доступ к пользователям во Франции, Германии и Италии.

Напомним:

Президент Дональд Трамп почти заключил соглашение с китайским владельцем TikTok, которое бы избавило приложение от запрета в США, но сделка была сорвана после того, как Китай не дал своего разрешения из-за объявления американских пошлин.