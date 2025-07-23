Алкогольні гіганти йдуть у напої з канабісом, щоб повернути продажі

Провідні виробники алкоголю донедавна залишалися осторонь буму канабісних напоїв, але тепер, коли продажі алкоголю почали знижуватися, деякі компанії починають готуватися до можливого виходу на прибутковий, але ризикований ринок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Напої з ТГК (психоактивною речовиною з марихуани) поки що дозволено продавати тільки в ліцензованих точках у 24 штатах США, де дозволено рекреаційне (немедичне) використання канабісу.

Але невелику кількість ТГК можна отримувати з конопель - рослини, спорідненої з марихуаною, яка є легальною на федеральному рівні. Напої з ТГК з конопель дозволено продавати в багатьох алкогольних магазинах, крамницях і супермаркетах.

Саме в цьому сегменті "великий алкоголь" бачить нові можливості, незважаючи на те, що раніше деякі компанії вже мали невдалий досвід інвестування в канабіс.

Виробник пива Corona, компанія Constellation Brands, проводить внутрішні дослідження напоїв з конопляним ТГК, щоб визначити подальші кроки, повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

Виробник горілки Absolut, компанія Pernod Ricard, минулого місяця зустрічався з представниками бренду Brez, який виробляє напої з ТГК з конопель, щоб обговорити можливу інвестицію, розповів засновник Brez Аарон Носбіш.

Pernod відмовилася коментувати зустріч. Constellation Brands заявила, що не коментує чуток і припущень.

Алкогольна індустрія все ще відчуває "похмілля" після періоду пандемії, коли продажі різко зросли: споживачі витрачали більше на дорогий алкоголь для дому, а після зняття обмежень масово повернулися в бари.

Однак згодом, через інфляцію, підвищення відсоткових ставок і загальне подорожчання життя, продажі почали падати.

До того ж, дедалі частіше лунають попередження з боку медичних організацій: навіть невеликі дози алкоголю можуть бути пов'язані з принаймні сімома видами раку.

Загалом обсяг продажів пива у США знизився майже на 6% станом на травень цього року, повідомляє Beer Institute. Продажі міцного алкоголю і вина за той самий період впали на 5,6% і 9% відповідно, за даними Асоціації дистриб'юторів вина і спиртного США.