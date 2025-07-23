Алкогольные гиганты идут в напитки с каннабисом, чтобы вернуть продажи

Ведущие производители алкоголя до недавнего времени оставались в стороне от бума каннабисных напитков, но теперь, когда продажи алкоголя начали снижаться, некоторые компании начинают готовиться к возможному выходу на прибыльный, но рискованный рынок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Напитки с ТГК (психоактивным веществом из марихуаны) пока разрешено продавать только в лицензированных точках в 24 штатах США, где разрешено рекреационное (немедицинское) использование каннабиса.

Но небольшое количество ТГК можно получать из конопли - растения, родственного марихуане, которое является легальным на федеральном уровне. Напитки с ТГК из конопли разрешено продавать во многих алкогольных магазинах, магазинах и супермаркетах.

Именно в этом сегменте "большой алкоголь" видит новые возможности, несмотря на то, что ранее некоторые компании уже имели неудачный опыт инвестирования в каннабис.

Производитель пива Corona, компания Constellation Brands, проводит внутренние исследования напитков с конопляным ТГК, чтобы определить дальнейшие шаги, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Производитель водки Absolut, компания Pernod Ricard, в прошлом месяце встречался с представителями бренда Brez, который производит напитки с ТГК из конопли, чтобы обсудить возможную инвестицию, рассказал основатель Brez Аарон Носбиш.

Pernod отказалась комментировать встречу. Constellation Brands заявила, что не комментирует слухи и предположения.

Алкогольная индустрия все еще испытывает "похмелье" после периода пандемии, когда продажи резко выросли: потребители тратили больше на дорогой алкоголь для дома, а после снятия ограничений массово вернулись в бары.

Однако впоследствии, из-за инфляции, повышения процентных ставок и общего подорожания жизни, продажи начали падать.

К тому же, все чаще звучат предупреждения со стороны медицинских организаций: даже небольшие дозы алкоголя могут быть связаны с по крайней мере семью видами рака.

В целом объем продаж пива в США снизился почти на 6% по состоянию на май этого года, сообщает Beer Institute. Продажи крепкого алкоголя и вина за тот же период упали на 5,6% и 9% соответственно, по данным Ассоциации дистрибьюторов вина и спиртного США.