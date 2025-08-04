Маск отримає майже 100 мільйонів акцій Tesla: названо умови

Tesla затвердила новий компенсаційний пакет для Ілона Маска, який передбачає передачу майже 100 мільйонів акцій за умови, що він залишиться на посаді ще два роки.

Про це пише Bloomberg.

Новий пакет винагороди передбачає 96 мільйонів акцій за ціною 23,34 долара за кожну. Щоб отримати акції, Маск має залишитися в компанії ще як мінімум на два роки, а після отримання – утримувати ці акції ще п’ять років.

Цей крок Tesla зроблено на тлі тривалого судового процесу в Делавері, де оскаржується попередній пакет компенсації за 2018 рік, оцінений у понад 50 мільярдів доларів. Якщо суд поновить стару винагороду, Маск буде змушений відмовитися від нової або повернути її.

Рішення ради директорів уже отримало позитивні оцінки з боку аналітиків. У Wedbush вважають, що це "знімає тиск на акції" і утримує Маска на посаді в ключовий період для Tesla.

Компанія винесе пропозицію на голосування акціонерів 6 листопада. Водночас у Tesla заявили, що нагорода є лише першим кроком у новій довгостроковій стратегії винагороди керівника.

Читайте також: "З ним покінчено". Як амбітні плани Маска в Білому домі закінчилися провалом

Нагадаємо:

У липні Tesla продовжила втрачати позиції на європейських ринках.