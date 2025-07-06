Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії

Інвестиційна компанія Azoria Partners заявила в суботу, що відкладе випуск свого біржового фонду Azoria Tesla Convexity після того, як генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії в США.

Про це повідомляє Reuters.

Azoria планувала запустити ETF (індексний фонд, що торгує акціями на біржі, – ЕП) Tesla, який інвестуватиме в акції та опціони компанії з виробництва електромобілів, наступного тижня.

Після оголошення Маска генеральний директор Azoria Джеймс Фішбек опублікував на X кілька критичних коментарів щодо нової партії та повторив свою підтримку президента США Дональда Трампа.

Це завершилося публікацією, в якій Фішбек оголосив про відкладення запуску ETF.

"Я закликаю правління негайно зібратися і попросити Ілона прояснити свої політичні амбіції та оцінити, чи сумісні вони з його обов'язками генерального директора Tesla", — сказав Фішбек.

Нагадаємо:

Ілон Маск заявив про створення нової політичної сили в США під назвою "Американська партія" (America Party).

Він розкритикував наявну політичну систему США, заявивши, що країна фактично живе в умовах однопартійної системи, а не демократії, через марнотратство та корупцію.