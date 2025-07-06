Инвестиционная компания отказалась выпускать ETF Tesla после создания Маском партии
Инвестиционная компания Azoria Partners заявила в субботу, что отложит выпуск своего биржевого фонда Azoria Tesla Convexity после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о создании новой политической партии в США.
Об этом сообщает Reuters.
Azoria планировала запустить ETF (индексный фонд, торгующий акциями на бирже, - ЭП) Tesla, который будет инвестировать в акции и опционы компании по производству электромобилей, на следующей неделе.
После объявления Маска генеральный директор Azoria Джеймс Фишбек опубликовал на X несколько критических комментариев относительно новой партии и повторил свою поддержку президента США Дональда Трампа.
Это завершилось публикацией, в которой Фишбек объявил об отсрочке запуска ETF.
"Я призываю правление немедленно собраться и попросить Илона прояснить свои политические амбиции и оценить, совместимы ли они с его обязанностями генерального директора Tesla", - сказал Фишбек.
Напомним:
Илон Маск заявил о создании новой политической силы в США под названием "Американская партия" (America Party).
Он раскритиковал существующую политическую систему США, заявив, что страна фактически живет в условиях однопартийной системы, а не демократии, из-за расточительства и коррупции.