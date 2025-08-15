Керівники техногігантів все більше хвилюються за своє життя: збільшують витрати на безпеку

Витрати на безпеку керівників великих технологічних компаній, таких як Meta, Alphabet, Nvidia та Amazon, значно зросли через загрози вбивства та ворожість до корпоративних лідерів у США.

Про це повідомляє газета Financial Times.

У 2024 році безпека топменеджерів 10 найбільших технологічних компаній обійдеться більш ніж у $45 мільйонів — на 10% більше, ніж у попередньому році.

Експерти пояснюють, що це збільшення витрат є реакцією на нещодавні напади на бізнесменів у США. Особливо занепокоєні подіями, як вбивство керівника United Healthcare Браяна Томпсона минулого року. Після цих інцидентів компанії були змушені переглянути свої протоколи безпеки.

Технологічні лідери особливо вразливі через свою публічність та обурення громадськості щодо великих корпоративних прибутків, звільнень і зловживань даними. Крім того, зростання їхнього впливу в політичних питаннях лише підвищує рівень загроз.

Зокрема, генеральний директор Meta Марк Цукерберг витратив понад $27 мільйонів на свою особисту безпеку у 2024 році, включаючи захист родини. Інші лідери, такі як Ілон Маск, Джефф Безос і Дженсен Хуан, також витрачають мільйони на забезпечення своєї безпеки через погрози вбивством.

Зі збільшенням популярності технологічних керівників і ростом акцій їхніх компаній зростає й ризик для їхньої безпеки. Наприклад, Маск, через погрози, тепер подорожує з охороною, що складається з 20 осіб.

Людина, наближена до Nvidia, сказала, що витрати на охорону Хуана збільшились через його популярність, підсилену його роллю в лобіюванні адміністрації Трампа щодо експорту чіпів в Китай та різким зростанням курсу акцій компанії. Nvidia витратила $3,5 млн на безпеку Хуана у 2024 році, порівняно з $2,2 млн у 2023 році.

Amazon платить $1,6 млн щорічно за безпеку Безоса з 2010 року. Минулого року компанія також витратила $1,1 млн на безпеку генерального директора Енді Джасі, порівняно з $986,000 роком раніше.

Безос неодноразово ставав об'єктом публічного обурення через своє особисте багатство, податкові питання та підхід компанії до таких питань, як права працівників.

Компанія встановила 1,5-дюймові куленепробивні панелі в своєму головному офісі в Сіетлі на початку 2019 року, кілька років до того, як Безос залишив пост генерального директора.

Нагадаємо:

У центрі Нью-Йорка 4 грудня 2024 року невідомий відкрив вогонь та застрелив генерального директора однієї з найбільших американських компаній, які займаються медичним страхуванням, Браяна Томпсона.