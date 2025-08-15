Руководители техногигантов все больше волнуются за свою жизнь: увеличивают расходы на безопасность

Расходы на безопасность руководителей крупных технологических компаний, таких как Meta, Alphabet, Nvidia и Amazon, значительно выросли из-за угроз убийства и враждебности к корпоративным лидерам в США.

Об этом сообщает газета Financial Times.

В 2024 году безопасность топ-менеджеров 10 крупнейших технологических компаний обойдется более чем в $45 миллионов - на 10% больше, чем в предыдущем году.

Эксперты объясняют, что это увеличение расходов является реакцией на недавние нападения на бизнесменов в США. Особенно обеспокоены событиями, как убийство руководителя United Healthcare Брайана Томпсона в прошлом году. После этих инцидентов компании были вынуждены пересмотреть свои протоколы безопасности.

Технологические лидеры особенно уязвимы из-за своей публичности и возмущения общественности в отношении больших корпоративных прибылей, увольнений и злоупотреблений данными. Кроме того, рост их влияния в политических вопросах только повышает уровень угроз.

В частности, генеральный директор Meta Марк Цукерберг потратил более $27 миллионов на свою личную безопасность в 2024 году, включая защиту семьи. Другие лидеры, такие как Илон Маск, Джефф Безос и Дженсен Хуан, также тратят миллионы на обеспечение своей безопасности из-за угроз убийством.

С увеличением популярности технологических руководителей и ростом акций их компаний растет и риск для их безопасности. Например, Маск, из-за угроз, теперь путешествует с охраной, состоящей из 20 человек.

Человек, приближенный к Nvidia, сказал, что расходы на охрану Хуана увеличились из-за его популярности, усиленной его ролью в лоббировании администрации Трампа по экспорту чипов в Китай и резким ростом курса акций компании. Nvidia потратила $3,5 млн на безопасность Хуана в 2024 году, по сравнению с $2,2 млн в 2023 году.

Amazon платит $1,6 млн ежегодно за безопасность Безоса с 2010 года. В прошлом году компания также потратила $1,1 млн на безопасность генерального директора Энди Джаси, по сравнению с $986,000 годом ранее.

Безос неоднократно становился объектом публичного возмущения из-за своего личного богатства, налоговых вопросов и подхода компании к таким вопросам, как права работников.

Компания установила 1,5-дюймовые пуленепробиваемые панели в своем главном офисе в Сиэтле в начале 2019 года, за несколько лет до того, как Безос покинул пост генерального директора.

Напомним:

В центре Нью-Йорка 4 декабря 2024 года неизвестный открыл огонь и застрелил генерального директора одной из крупнейших американских компаний, занимающихся медицинским страхованием, Брайана Томпсона.