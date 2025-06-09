Мита Трампа стали "золотою жилою" для виробників алюмінію США

Найбільший виробник первинного алюмінію в США — компанія Century Aluminum — та один із провідних переробників Matalco стануть головними вигодонабувачами підвищення мит на імпорт алюмінію, яке ініціював президент Дональд Трамп, через зростання внутрішніх цін на метал.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Водночас деякі учасники ринку побоюються, що підвищення тарифу з 25% до 50%, яке набрало чинності 4 червня, може призвести до надто високих цін, через що попит почне знижуватися.

Очікується, що прибутки американських виробників і переробників алюмінію зростуть переважно завдяки специфіці ціноутворення на метал, який є ключовим для будівництва, енергетики та пакувальної промисловості.

Компанії зазвичай продають алюміній за ціною Лондонської біржі металів (LME) з додаванням так званої фізичної премії, яка враховує логістику, податки та інші витрати.

Так звана премія Середнього Заходу (Midwest premium) сягнула рекордного рівня — 62,5 цента за фунт, або $1377 за тонну. Від моменту переобрання Трампа у листопаді ця премія зросла майже на 190%.

За оцінками консалтингової компанії Harbor Aluminum, премія має підвищитися до 70 центів за фунт ($1543 за тонну), щоб повністю врахувати 50-відсотковий тариф.

Century Aluminum, найбільшим акціонером якої є зареєстрована у Лондоні гірничодобувна компанія Glencore (володіє понад 40% акцій), відмовилася від коментарів, окрім заяви, оприлюдненої минулого тижня, в якій компанія підтримала рішення про запровадження 50% тарифу. Торік Century виробила 690 тисяч тонн первинного алюмінію.

Гірничодобувний гігант Rio Tinto, який володіє 50% Matalco, також відмовився від коментарів, виступаючи від імені американської компанії, яка минулого року виробила 528 тисяч тонн вторинного (переробленого) алюмінію.

Імпорт алюмінієвого брухту до США й надалі звільнений від тарифів, однак для переробки алюмінію потрібна частка первинного металу — щоб зберегти необхідні властивості сплавів, що використовуються в промисловому виробництві.

Нагадаємо:

11 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

31 травня стало відомо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи на імпорт сталі до Сполучених Штатів на рівні 50%, що вдвічі більше, ніж зараз.