Пошлины Трампа стали "золотой жилой" для производителей алюминия США

Крупнейший производитель первичного алюминия в США - компания Century Aluminum - и один из ведущих переработчиков Matalco станут главными выгодоприобретателями повышения пошлин на импорт алюминия, которое инициировал президент Дональд Трамп, из-за роста внутренних цен на металл.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В то же время некоторые участники рынка опасаются, что повышение тарифа с 25% до 50%, которое вступило в силу 4 июня, может привести к слишком высоким ценам, из-за чего спрос начнет снижаться.

Ожидается, что прибыли американских производителей и переработчиков алюминия вырастут в основном благодаря специфике ценообразования на металл, который является ключевым для строительства, энергетики и упаковочной промышленности.

Компании обычно продают алюминий по цене Лондонской биржи металлов (LME) с добавлением так называемой физической премии, которая учитывает логистику, налоги и другие расходы.

Так называемая премия Среднего Запада (Midwest premium) достигла рекордного уровня - 62,5 цента за фунт, или $1377 за тонну. С момента переизбрания Трампа в ноябре эта премия выросла почти на 190%.

По оценкам консалтинговой компании Harbor Aluminum, премия должна повыситься до 70 центов за фунт ($1543 за тонну), чтобы полностью учесть 50-процентный тариф.

Century Aluminum, крупнейшим акционером которой является зарегистрированная в Лондоне горнодобывающая компания Glencore (владеет более 40% акций), отказалась от комментариев, кроме заявления, обнародованного на прошлой неделе, в котором компания поддержала решение о введении 50% тарифа. В прошлом году Century произвела 690 тысяч тонн первичного алюминия.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto, владеющий 50% Matalco, также отказался от комментариев, выступая от имени американской компании, которая в прошлом году произвела 528 тысяч тонн вторичного (переработанного) алюминия.

Импорт алюминиевого лома в США и в дальнейшем освобожден от тарифов, однако для переработки алюминия нужна доля первичного металла - чтобы сохранить необходимые свойства сплавов, используемых в промышленном производстве.

Напомним:

11 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны.

31 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил, что введет тарифы на импорт стали в Соединенные Штаты на уровне 50%, что вдвое больше, чем сейчас.