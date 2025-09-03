Мита Трампа загрожують відновленню хімічної промисловості Європи

Хімічні виробники Європи знову опинилися в скруті: імпортні мита США дестабілізують світову торгівлю, змушуючи клієнтів відкладати замовлення і знижуючи попит у секторі, який досі намагається оговтатися після енергетичної кризи 2022 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Хімічна галузь - четверта за обсягом експорту в ЄС після машинобудування, автомобілебудування та фармацевтики - вже кілька років потерпає від високих витрат на виробництво через різке зростання цін на газ та електроенергію після вторгнення Росії в Україну.

Слабкий попит у ключових індустріях змусив частину компаній закривати підприємства і скорочувати робочі місця. Тепер же додалися тарифи США щонайменше у 15% на товари з ЄС, які вдарили по основних клієнтах галузі - автомобільній, машинобудівній та споживчій промисловості. Автовиробники у світі вже зафіксували мільярдні збитки через торгову війну президента Дональда Трампа.

За даними LSEG, прибутки європейських хімічних компаній у третьому кварталі очікуються на 5% нижчими після падіння на 22% у другому.

"Після енергетичної кризи ми сподівалися на стабільне відновлення обсягів і маржі в хімічному секторі Європи", - зазначив аналітик Metzler Research Томас Шульте-Форвік. "Але тарифи, тиск на ціни та жорстка конкуренція з Азії створюють токсичну суміш".

Найбільші гравці - зокрема BASF, Brenntag і Lanxess - частково захищені завдяки сильній присутності у США, однак і вони потерпають від обережної поведінки клієнтів. Замовники відкладають закупівлі: якщо раніше вони планували на 3-4 місяці наперед, то тепер замовлення робляться лише на кілька тижнів. BASF у липні знизила прогноз на рік.

Нагадаємо:

Європейський Союз до кінця тижня з 27 серпня планував спробувати прискорити ухвалення законодавства про скасування всіх мит на промислові товари США, що є вимогою президента Дональда Трампа перед тим, як США знизять мита на експорт автомобілів з ЄС.