Глобальні інвестиції скоротилися на 11%: ООН попереджає про ще гірший 2025

Світові прямі іноземні інвестиції впали вдруге поспіль у 2024 році, і цього року ситуація може ще погіршитись.

Про це пише Reuters з посиланням на дані звіту Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

У 2024 році глобальний обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) впав на 11%, якщо не враховувати кілька європейських проміжних економік. За даними звіту, це свідчить про спад реальної інвестиційної активності у виробничому секторі.

На фоні геополітичної напруги, тарифної політики та фрагментації світових ланцюгів постачання, інвестори зменшують свою активність. Як зазначила Генеральний секретар ЮНКТАД Ребека Гринспан, нинішня ситуація є "отрутою для довіри інвесторів".

ЮНКТАД прогнозує негативну динаміку і на 2025 рік. Дані за перший квартал вже свідчать про рекордно низький рівень інвестиційної активності, зокрема у сфері угод та нових проєктів.

Попри те, що загальний обсяг ПІІ, з урахуванням транзитних економік, зріс на 4% до 1,5 трлн доларів, це зростання є ілюзорним — левова частка капіталу лише проходить через юрисдикції без реальних інвестицій у виробництво чи інфраструктуру.

Особливо суттєве падіння інвестицій зафіксовано в Європі — мінус 58%. Водночас США забезпечили зростання ПІІ в Північній Америці на 23%, а Південно-Східна Азія залучила 225 млрд доларів, другий найвищий показник в історії.

Однак капітал майже не надходить у ключові сектори, які створюють робочі місця — інфраструктуру, енергетику, технології. Це особливо тривожить ЮНКТАД, яка вказує на зміщення фокусу інвесторів на короткострокове управління ризиками.

Нагадаємо:

У 2024 році проти 2023-го притік прямих іноземних інвестицій в Україну скоротився на 1,16 млрд дол. та склав 3,33 млрд дол.