Фінансові ринки відреагували на блокування судом мит Трампа

Індекси Уолл-стріт зросли в четвер після того, як федеральний суд США скасував більшість тарифів Дональда Трампа

Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції Nvidia зросли на 5% після публікації звіту, в якому компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, фінансові результати. Основною причиною стали великі закупівлі AI-чипів клієнтами, які готуються до нових обмежень на експорт у Китай.

Утім, Nvidia попередила, що нові експортні обмеження можуть скоротити її продажі у поточному кварталі на $8 млрд.

Індекс напівпровідників Філадельфійської фондової біржі виріс на 1,4% на тлі позитивного звіту Nvidia.

З 11 основних секторів індексу S&P 500 зросли вісім, лідерами стали інформаційні технології та сектор споживчих товарів.

Світова інвестиційна активність зросла після того, як американський суд скасував більшість тарифів Трампа, запроваджених із січня. Проте це рішення не стосується галузевих тарифів — наприклад, на автомобілі, сталь та алюміній.

О 17:00 за київським часом:

індекс Dow Jones зріс на 51,16 пункту (0,12%) до 42 149,86;

S&P 500 додав 32,60 пункту (0,55%) — до 5 921,01;

Nasdaq піднявся на 173,41 пункту (0,91%) — до 19 273,71.

Акції Salesforce, яка входить до складу індексу Dow, просіли на 5,4%, незважаючи на підвищення прогнозів компанії щодо річного доходу й прибутку.

Apple, якій Трамп нещодавно пригрозив митами, подорожчала майже на 1%. Tesla додала 2,2%, Amazon — 1,2%, серед інших великих технологічних компаній.

Індекс S&P 500 зараз лише на 3% нижчий за історичний максимум, досягнутий 19 лютого. Його відновлення після падіння майже на 19% у квітні стало можливим завдяки послабленню торговельної напруги, сильним корпоративним звітам і стриманій інфляції.

Травень став вдалим місяцем для акцій: S&P 500 і Nasdaq на шляху до найкращого місячного результату з листопада 2023 року.

Нагадаємо:

Торговий суд США 29 травня скасував мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом.