Працівники найбільшої авіакомпанії в Канаді планують масштабний страйк

Понад 10 тисяч стюардів Air Canada оголосили про триденний страйк, що почнеться в суботу, після того, як відкинули покращену пропозицію авіакомпанії та відмовилися від арбітражу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Стюарди подали 72-годинне попередження про страйк після того, як не змогли досягти домовленості, повідомив їхній профспілковий орган у заяві. Члени проголосували 99,7% за мандат на страйк, додали вони.

"Ми з'явилися підготовленими, вели переговори добросовісно і досягли прогресу в деяких питаннях. Попри наші найкращі зусилля, Air Canada відмовилася вирішити наші основні проблеми", — зазначила профспілка, додавши, що переговори тривають. "Остання відповідь Air Canada чітко показала: вони не зацікавлені в вирішенні цих питань."

У заяві авіакомпанії вівторок удень зазначено, що профспілка "подала контрпропозицію з вимогами надмірних підвищень, що перевищують ті, що були запропоновані раніше, і сьогодні відхилила пропозицію компанії про вступ до обов'язкового арбітражу". Сторони "залишаються на великій відстані по ключових питаннях", додали в авіакомпанії.

У понеділок Air Canada запропонувала збільшити загальну компенсацію, включаючи пільги та бонуси, на 25% у перший рік і 38% за чотири роки, заявила компанія. Це більше, ніж попередня пропозиція в 20% за перший рік і 32,5% за чотири роки, як повідомляло Bloomberg News.

У відповідь профспілка заявила у вівторок, що остання пропозиція підвищення зарплат від Air Canada складає лише 17,2% за чотири роки, додавши, що це "нижче рівня інфляції, нижче ринкової вартості, нижче мінімальної заробітної плати — і досі не покриває всі години роботи стюардів."

Профспілковий страйк щодня призведе до скасування близько 700 рейсів Air Canada та Air Canada Rouge, залишаючи приблизно 130 000 пасажирів без перевезення. Страйк або блокування не вплине на майже 300 регіональних рейсів Air Canada Express, які виконуються третіми перевізниками.

Також у понеділок Air Canada надіслала листа до профспілки, що входить до Канадської профспілки публічних працівників, з пропозицією вирішити проблему через арбітраж.

Пропозиція, оприлюднена на сайті CUPE, була відхилена. "Арбітри базуються на прецедентах та статус-кво, щоб ухвалити свої рішення", — написала переговорна комісія профспілки. "Air Canada хоче, щоб арбітр зробив їхню брудну роботу за них, щоб зберегти статус-кво."

Авіакомпанія також погодилася платити працівникам за деякий час, проведений на землі, але профспілка вимагає 100% оплати за всі години роботи. Наразі стюарди Air Canada отримують оплату лише за час, коли літак перебуває в русі, а не за роботу, наприклад, посадку пасажирів — це поширена практика в індустрії, але її все частіше оскаржують.

У 2022 році Delta Air Lines стала першою американською авіакомпанією, яка почала оплачувати стюардам час під час посадки пасажирів.

Останній 10-річний контракт Air Canada з її стюардами завершився в кінці березня. Компанія та профспілка ведуть переговори вже впродовж восьми місяців.