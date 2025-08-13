Работники крупнейшей авиакомпании в Канаде планируют масштабную забастовку

Более 10 тысяч стюардов Air Canada объявили о трехдневной забастовке, которая начнется в субботу, после того, как отвергли улучшенное предложение авиакомпании и отказались от арбитража.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стюарды подали 72-часовое предупреждение о забастовке после того, как не смогли достичь договоренности, сообщил их профсоюзный орган в заявлении. Члены проголосовали 99,7% за мандат на забастовку, добавили они.

"Мы появились подготовленными, вели переговоры добросовестно и достигли прогресса в некоторых вопросах. Несмотря на наши лучшие усилия, Air Canada отказалась решить наши основные проблемы", - отметил профсоюз, добавив, что переговоры продолжаются. "Последний ответ Air Canada четко показал: они не заинтересованы в решении этих вопросов."

В заявлении авиакомпании во вторник днем указано, что профсоюз "подал контрпредложение с требованиями чрезмерных повышений, превышающих те, что были предложены ранее, и сегодня отклонил предложение компании о вступлении в обязательный арбитраж". Стороны "остаются на большом расстоянии по ключевым вопросам", добавили в авиакомпании.

В понедельник Air Canada предложила увеличить общую компенсацию, включая льготы и бонусы, на 25% в первый год и 38% за четыре года, заявила компания. Это больше, чем предыдущее предложение в 20% за первый год и 32,5% за четыре года, как сообщало Bloomberg News.

В ответ профсоюз заявил во вторник, что последнее предложение повышения зарплат от Air Canada составляет лишь 17,2% за четыре года, добавив, что это "ниже уровня инфляции, ниже рыночной стоимости, ниже минимальной заработной платы - и до сих пор не покрывает все часы работы стюардов."

Профсоюзная забастовка ежедневно приведет к отмене около 700 рейсов Air Canada и Air Canada Rouge, оставляя примерно 130 000 пассажиров без перевозки. Забастовка или блокировка не повлияет на почти 300 региональных рейсов Air Canada Express, которые выполняются третьими перевозчиками.

Также в понедельник Air Canada направила письмо в профсоюз, входящий в Канадский профсоюз публичных работников, с предложением решить проблему через арбитраж.

Предложение, обнародованное на сайте CUPE, было отклонено. "Арбитры базируются на прецедентах и статус-кво, чтобы принять свои решения", - написала переговорная комиссия профсоюза. "Air Canada хочет, чтобы арбитр сделал их грязную работу за них, чтобы сохранить статус-кво."

Авиакомпания также согласилась платить работникам за некоторое время, проведенное на земле, но профсоюз требует 100% оплаты за все часы работы. Сейчас стюарды Air Canada получают оплату только за время, когда самолет находится в движении, а не за работу, например, посадку пассажиров - это распространенная практика в индустрии, но ее все чаще оспаривают.

В 2022 году Delta Air Lines стала первой американской авиакомпанией, которая начала оплачивать стюардам время во время посадки пассажиров.

Последний 10-летний контракт Air Canada с ее стюардами завершился в конце марта. Компания и профсоюз ведут переговоры уже на протяжении восьми месяцев.