США знову відклали санкції проти "дочки" Газпрому у Сербії

Сполучені штати втретє відклали санкції проти нафтової компанії "Нафтна индустрија Србије" (NIS).

Про це із посиланням на президента Сербії Олександра Вучича пише Liga.net.

Адміністрація Трампа вже втретє відтерміновує запровадження санкції проти компанії, на цей раз до кінця червня .

"Сербії вдалося домогтися нового відтермінування санкцій щодо NIS, цього разу на два місяці, до 27 червня. Дякуємо нашим американським партнерам за розуміння позиції Сербії", – написав Вучич в Instagram.

Мажоритарний пакет акцій NIS належить російським "Газпром нефть" і "Газпром", таким чином, це одн з останніх нафтових активів Росії в Європі.

Компанія має вирішальне значення для енергетичної безпеки Сербії, оскільки володіє єдиний нафтопереробним заводом в Сербії.

NIS постачає близько 80% бензину і дизельного палива в Сербії, а також 90% і більше авіаційного палива і мазуту.