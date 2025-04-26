США снова отложили санкции против "дочки" Газпрома в Сербии Газпрома в Сербии

Соединенные штаты в третий раз отложили санкции против нефтяной компании "Нафтна индустрија Србије" (NIS).

Об этом со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича пишет Liga.net.

Администрация Трампа уже в третий раз откладывает введение санкций против компании, на этот раз до конца июня.

"Сербии удалось добиться новой отсрочки санкций в отношении NIS, на этот раз на два месяца, до 27 июня. Спасибо нашим американским партнерам за понимание позиции Сербии", - написал Вучич в Instagram.

Мажоритарный пакет акций NIS принадлежит российским "Газпром нефть" и "Газпром", таким образом, это один из последних нефтяных активов России в Европе.

Компания имеет решающее значение для энергетической безопасности Сербии, поскольку владеет единственный нефтеперерабатывающим заводом в Сербии.

NIS поставляет около 80% бензина и дизельного топлива в Сербии, а также 90% и более авиационного топлива и мазута.