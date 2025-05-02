Санкції наосліп: США внесли до "чорного списку" проти Китаю салони краси й руїни

Аналіз майже 100 китайських і гонконзьких компаній, які були внесені до санкційного списку США у 2023 та 2024 роках, показав: понад чверть (26 випадків) містять помилки — невірні назви, адреси або застарілу інформацію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Для кожної компанії журналісти Reuters відвідали щонайменше одну адресу, зазначену в списку. Деякі з них виявилися салонами краси, освітніми центрами, масажними салонами або кабінетами психологів.

На одному з об’єктів у Шеньчжені — зарослі бур’янами залишки фабрики, яку місцеві мешканці описали як зруйновану кілька років тому.

Утім, Reuters також виявила факти торгівлі забороненими товарами деякими фігурантами списку — через лазівки, фірми-прокладки та агентів доставки. Це підкреслює складність контролю над поширенням чутливих технологій.

Список санкційних суб’єктів, створений у 1997 році, став важливим інструментом США для обмеження передачі технологій Росії та Китаю — зокрема напівпровідників — які можуть загрожувати американській безпеці. Його веде Бюро промисловості й безпеки (BIS) при Міністерстві торгівлі США.

П’ятеро колишніх американських чиновників визнали, що перевірка потенційних помилок і оновлення даних у списку є складним завданням, частково через нестачу персоналу. Один з них сказав: BIS "критично недоукомплектоване".

Багато компаній у списку — фірми-прокладки, пояснив Метью Борман, який до березня був високопосадовцем BIS і відповідав за експортний контроль, зокрема щодо Китаю та Росії.

"Проблема в тому, що вони можуть змінити адресу та назву", — сказав він.

Згідно з правилами, компанії та адреси, що опинилися у чорному списку, не мають права отримувати заборонені американські товари. Прямо заборонено не все, але BIS закликає ставитися до таких контактів як до "червоного прапорця" і проводити ретельну перевірку.

Метью Борман, колишній високопосадовець BIS, пояснює: компанії вносять до списку на основі аналізу відкритих і засекречених джерел. У процесі беруть участь також Держдепартамент, Пентагон і Міністерство енергетики США.

Близько половини адрес у чорному списку США, які відвідали журналісти Reuters, виявилися офісами компаній з надання секретарських (реєстраційних) послуг — так званих COMSEC-фірм. Вони надають юридичні адреси для бізнесів, які реєструють особи з Китаю та інших країн у реєстрі компаній Гонконгу.

Деякі з таких фірм мали переповнені поштові скриньки, інші розташовувалися у тісних кабінетах у занедбаних промислових будівлях.

Співробітники дев’яти COMSEC-фірм, чиї адреси США ідентифікували як такі, що належать до чорного списку, повідомили Reuters: компанії з цього списку вже давно не значаться в їхніх реєстрах. Проте в компанії Inter Group один із менеджерів на прізвище Ян зізнався: вони досі обслуговують сотні компаній, пов’язаних із громадянами Росії.

Банки, що обслуговують фірми, які відправляють до Росії або Китаю товари з обмеженим доступом, ризикують отримати великі штрафи від американської влади. Тому, як виявило Reuters, деякі банки уважно перевіряють клієнтів на зв’язок із чорним списком.

Нагадаємо:

У березні 2025 року США ввели санкції проти двох китайських нафтохімічних компаній за імпорт іранської нафти.

Держдеп США оголосив про введення санкцій щодо нафтопереробного заводу в Китаї за закуплену в Ірану нафту.