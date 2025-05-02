Санкции вслепую: США внесли в "черный список" против Китая салоны красоты и руины

Анализ почти 100 китайских и гонконгских компаний, которые были внесены в санкционный список США в 2023 и 2024 годах, показал: более четверти (26 случаев) содержат ошибки - неверные названия, адреса или устаревшую информацию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Для каждой компании журналисты Reuters посетили как минимум один адрес, указанный в списке. Некоторые из них оказались салонами красоты, образовательными центрами, массажными салонами или кабинетами психологов.

На одном из объектов в Шэньчжэне - заросшие сорняками остатки фабрики, которую местные жители описали как разрушенную несколько лет назад.

Впрочем, Reuters также выявила факты торговли запрещенными товарами некоторыми фигурантами списка - через лазейки, фирмы-прокладки и агентов доставки. Это подчеркивает сложность контроля над распространением чувствительных технологий.

Список санкционных субъектов, созданный в 1997 году, стал важным инструментом США для ограничения передачи технологий России и Китая - в частности полупроводников - которые могут угрожать американской безопасности. Его ведет Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Министерстве торговли США.

Пятеро бывших американских чиновников признали, что проверка потенциальных ошибок и обновление данных в списке является сложной задачей, отчасти из-за недостатка персонала. Один из них сказал: BIS "критически недоукомплектовано".

Многие компании в списке - фирмы-прокладки, пояснил Мэтью Борман, который до марта был высокопоставленным чиновником BIS и отвечал за экспортный контроль, в частности в отношении Китая и России.

"Проблема в том, что они могут изменить адрес и название", - сказал он.

Согласно правилам, компании и адреса, оказавшиеся в черном списке, не имеют права получать запрещенные американские товары. Прямо запрещено не все, но BIS призывает относиться к таким контактам как к "красному флажку" и проводить тщательную проверку.

Мэтью Борман, бывший высокопоставленный чиновник BIS, объясняет: компании вносят в список на основе анализа открытых и засекреченных источников. В процессе участвуют также Госдепартамент, Пентагон и Министерство энергетики США.

Около половины адресов в черном списке США, которые посетили журналисты Reuters, оказались офисами компаний по оказанию секретарских (регистрационных) услуг - так называемых COMSEC-фирм. Они предоставляют юридические адреса для бизнесов, которые регистрируют лица из Китая и других стран в реестре компаний Гонконга.

Некоторые из таких фирм имели переполненные почтовые ящики, другие располагались в тесных кабинетах в заброшенных промышленных зданиях.

Сотрудники девяти COMSEC-фирм, чьи адреса США идентифицировали как относящиеся к черному списку, сообщили Reuters: компании из этого списка уже давно не значатся в их реестрах. Однако в компании Inter Group один из менеджеров по фамилии Ян признался: они до сих пор обслуживают сотни компаний, связанных с гражданами России.

Банки, обслуживающие фирмы, которые отправляют в Россию или Китай товары с ограниченным доступом, рискуют получить крупные штрафы от американских властей. Поэтому, как обнаружило Reuters, некоторые банки внимательно проверяют клиентов на связь с черным списком.

Напомним:

В марте 2025 года США ввели санкции против двух китайских нефтехимических компаний за импорт иранской нефти.

Госдеп США объявил о введении санкций в отношении нефтеперерабатывающего завода в Китае за закупленную у Ирана нефть.