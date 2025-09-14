США й Китай обговорюють мита та долю TikTok у Мадриді

Американські та китайські посадовці в неділю зустрінуться в Мадриді, щоб обговорити давні торговельні суперечки, дедлайн щодо продажу китайського додатку TikTok та вимоги Вашингтона до країн «Великої сімки» й європейських союзників запровадити мита на Китай, аби зупинити його закупівлі російської нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Переговори в столиці Іспанії стануть уже четвертою зустріччю за останні чотири місяці міністра фінансів США Скотта Бессента й торгового представника Джеймісона Ґріра з віцепрем’єром КНР Хе Ліфеном у європейських містах, спрямованою на те, щоб не допустити краху торговельних відносин між США та Китаєм через мита адміністрації Дональда Трампа.

Разом із головним китайським торговим переговорником Лі Ченґґаном вони востаннє зустрічались у Стокгольмі в липні, де попередньо домовилися ще на 90 днів продовжити торговельне перемир’я, яке значно скоротило тризначні взаємні мита й відновило постачання рідкоземельних мінералів із Китаю до США.

Трамп затвердив продовження чинних мит США на китайські товари на рівні близько 55% до 10 листопада.

Експерти зазначають, що на переговорах, які приймає соціалістичний прем’єр Іспанії Педро Санчес, не варто чекати суттєвого прориву. Найімовірніший результат — чергове продовження терміну для китайської компанії ByteDance, власника популярного додатку TikTok, щоб вона продала свої американські активи до 17 вересня або зіткнулася з блокуванням у США.

Джерело, знайоме з обговореннями майбутнього TikTok у команді Трампа, повідомило, що угоди не очікується, але дедлайн буде подовжено вже вчетверте з початку його каденції. Минулого місяця Трамп сам завів обліковий запис у TikTok.

Питання TikTok раніше не піднімалося під час раундів торгових переговорів у Женеві, Лондоні та Стокгольмі. Проте, за словами джерела, його офіційне включення до порядку денного тепер дає адміністрації Трампа політичне прикриття для ще одного подовження, що може викликати невдоволення як у республіканців, так і в демократів у Конгресі, які вимагають продажу TikTok американській компанії задля зниження ризиків для нацбезпеки.

Колишня торговельна переговорниця США та керівниця Азійського інституту політики у Вашингтоні Венді Катлер вважає, що більш значущі «результати» відкладені до можливої зустрічі Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна пізніше цього року, ймовірно на саміті АТЕС у Сеулі наприкінці жовтня.

Йдеться про остаточне врегулювання питань безпеки навколо TikTok, зняття обмежень на закупівлю китайцями американської сої та зменшення мит на товари, пов’язані з фентанілом. Переговори в Мадриді можуть прокласти шлях до такої зустрічі.

Водночас, каже Катлер, вирішення ключових економічних претензій США до Китаю — зокрема вимог перейти на модель економіки з більшим внутрішнім споживанням і меншою залежністю від держсубсидованого експорту — може зайняти роки. «Чесно кажучи, не думаю, що Китай поспішає укладати угоду без значних поступок із боку США у сфері експортного контролю та зниження мит, які є для Пекіна ключовими, — сказала вона. — І я не бачу, щоб США були готові на великі поступки, якщо не буде прориву за їхніми вимогами до Китаю».

Президент США Дональд Трамп вирішив утретє продовжити строк, відведений китайській компанії ByteDance для продажу американських активів додатку TikTok — тепер ще на 90 днів.

Раніше стало відомо, що Китай та США планують обговорити питання продажу TikTok у США на майбутній зустрічі у Мадриді.