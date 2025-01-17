США вперше запровадили санкції проти ще недобудованих танкерів РФ

Шість російських нафтових танкерів, які все ще будуються на російському суднобудівному заводі "Звезда", потрапили під санкції США, запроваджені минулого тижня.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що це перший випадок, коли Вашингтон заборонив танкери ще до того, як вони вийшли в море, не кажучи вже про те, щоб перевозити санкційні вантажі.

Санкції, запроваджені минулого тижня, спричинили стрибок цін на нафту та збільшення вартості танкерних перевезень, оскільки адміністрація Байдена, що йде з посади, зробила кроки, щоб завдати шкоди російському експорту нафти та перешкодити спробам Москви побудувати власний флот.

Шість танкерів, які будуються на заводі "Звезда", були серед 183 суден, що зазнали удару. Серед них - "Нурсултан Назарбаєв", "Олександр Беггров", "Олексій Боголюбов" і ще три судна, назви яких поки що не називаються: "Звезда 131080", "Звезда 131060" і "Звезда 131040".

Згідно з текстом санкцій, покупцем суден "Александр Беггров" і "Алексей Боголюбов" є російська компанія "Совкомфлот", а покупцем інших чотирьох - судноплавний підрозділ "Роснефти" "Роснефтефлот". Обидва покупці також перебувають під санкціями США.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.