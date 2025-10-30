США відкладають нові обмеження на китайські компанії після зустрічі Трампа і Сі

США на рік призупинять дію нових обмежень, які значно розширили кількість китайських компаній, що стикаються з жорсткими обмеженнями на доступ до американських технологій.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Reuters.

Цей крок, узгоджений в рамках саміту президента Дональда Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна, став обміном на відстрочку Китаєм на один рік обмежень на експорт рідкісних земних мінералів, ключових компонентів технологій, які в основному контролюються Китаєм.

Відповідаючи на запитання про так зване правило про афілійовані компанії на каналі Fox Business Network, Бессент сказав: "Так, ми призупинимо його на рік в обмін на призупинення ... режиму ліцензування рідкісних земель".

Правило, оприлюднене адміністрацією Трампа 29 вересня і яке викликало рішучий спротив Пекіна, фактично забороняло китайським компаніям, що принаймні на 50% належать раніше санкціонованим компаніям, отримувати американські технологічні експортні товари.

За даними нещодавнього звіту WireScreen, цей захід, спрямований на ускладнення китайським компаніям використання дочірніх компаній для придбання обмежених технологій, торкнувся 20 000 нових китайських компаній, на які поширюються американські експортні обмеження.

Нагадаємо:

Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпін погодився відтермінувати експортні обмеження на рідкоземельні метали в межах широкої однорічної торговельної угоди, якої лідери США та Китаю досягли на саміті в Південній Кореї.