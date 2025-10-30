Трамп: Китай погодився на однорічну торговельну угоду

Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпін погодився відтермінувати експортні обмеження на рідкоземельні метали в межах широкої однорічної торговельної угоди, якої лідери США та Китаю досягли на саміті в Південній Кореї.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

"Це була неймовірна зустріч, — сказав президент США журналістам на борту Air Force One дорогою до Вашингтона в четвер. — За шкалою від 0 до 10 це була 12".

Трамп сказав, що сторони ухвалили "видатний набір рішень" і що США та Китай "доволі скоро" підпишуть торговельну угоду.

"Перешкод небагато, — додав він. — Щороку ми переглядатимемо угоду, але, гадаю, вона діятиме значно довше за один рік".

Трамп заявив, що сторони владнали так званий "спір щодо рідкоземів" — маються на увазі масштабні експортні обмеження, оголошені Китаєм цього місяця. Китай домінує у ланцюгу постачання рідкоземельних металів, а контроль над цими критичними для світових виробників матеріалами різко підвищив напругу.

Трамп також сказав, що погодився знизити "фентанілове" мито на китайські товари з 20% до 10%, оскільки Сі пообіцяв "дуже наполегливо" стримувати експорт хімічних прекурсорів опіоїду. "Думаю, ви побачите реальні дії", — додав він.

За словами Трампа, сторони обговорили й напівпровідники, і Nvidia вестиме розмови з Китаєм щодо експорту чипів. Водночас мова не йшла про найпросунутіші чипи. Трамп заявив, що відвідає Китай у квітні, а Сі здійснить візит у відповідь до США.

Державні ЗМІ Китаю угод не підтвердили, заявивши лише: "Глави двох держав домовилися посилити співпрацю в сферах торгівлі та економіки, енергетики та розвитку культурних обмінів".

Офіційне видання КПК "Женьмінь жибао" процитувало Сі: "Обидві команди мають якнайшвидше доопрацювати подальші кроки, дотримуватися досягнутого консенсусу та забезпечити відчутні результати".

Сі сказав, що "останнім часом зигзаги в торговельно-економічних відносинах Китаю та США" доводять: торгівля має бути "баластом" відносин, а не "точкою конфлікту".

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що знизить мита, введені для Китаю на імпорт хімічних інгредієнтів для виробництва фентанілу, прибувши до Південної Кореї напередодні важливого саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном