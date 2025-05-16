США залишили їжу для мільйонів гнити на складах: вирішили не фінансувати

Продовольчі пайки, яких вистачило б, щоб забезпечити 3,5 мільйона осіб протягом місяця, гниють на складах по всьому світу через скорочення допомоги зі США і ризикують стати непридатними.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Запаси їжі застрягли в чотирьох складах уряду США від часу рішення адміністрації Трампа в січні про скорочення глобальних програм допомоги, повідомили троє колишніх співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і двоє представників інших благодійних організацій.

Деякі запаси, термін придатності яких спливає вже в липні, найімовірніше , буде знищено - шляхом спалювання, використання як корму для тварин або іншими способами, повідомили два джерела.

Склади, якими керує Бюро гуманітарної допомоги (BHA) USAID, містять від 60 000 до 66 000 метричних тонн їжі, яку постачають американські фермери і виробники, розповіли п'ятеро осіб.

Один з інвентарних списків складів без дати - розташованих у Джібуті, Південній Африці, Дубаї (ОАЕ) і Г'юстоні (США) - зазначає, що там зберігається більше ніж 66 000 тонн продуктів, включно з висококалорійним печивом, рослинною олією і збагаченими зерновими.

Вартість цих запасів перевищує 98 мільйонів доларів, згідно з документом, який переглянув Reuters, а також підтверджений офіційним представником допомоги та джерелом з уряду США.

Ці продукти могли б нагодувати понад мільйон людей протягом трьох місяців або все населення Сектора Гази на півтора місяця, за даними аналізу Reuters.

За інформацією ООН, одна тонна їжі - зазвичай це злаки, бобові та олія - може забезпечити добову потребу приблизно 1660 осіб.

За даними Всесвітньої продовольчої програми, 343 мільйони людей у світі стикаються з гострою нестачею їжі.

Нагадаємо:

Близько п'яти мільйонів українців стикаються з нестачею продовольства, причому найбільша потреба спостерігається в районах поблизу фронту.