США призупинили фінансування Світової організації торгівлі – Reuters

Сполучені Штати тимчасово зупинили фінансові внески до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це повідомили три торговельні джерела агентству Reuters.

Адміністрація Трампа відходить від міжнародних інституцій, які, на її думку, суперечать його економічній політиці "Америка передусім". США вже планують вихід із деяких організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), і скоротили фінансування інших у межах широкого перегляду федеральних витрат.

СОТ вже зазнала значного впливу через рішення США у 2019 році (під час першого президентського терміну Трампа) блокувати призначення нових суддів до її Апеляційного органу. Це фактично паралізувало ключову систему вирішення торговельних суперечок.

Бюджет СОТ у 2024 році становив 205 мільйонів швейцарських франків (232,06 мільйона доларів). США мали внести приблизно 11% від цієї суми згідно з системою внесків, яка визначається часткою країни в глобальній торгівлі, зазначено у відкритих документах СОТ.

За даними двох джерел, знайомих із ситуацією, представник США на засіданні бюджетного комітету СОТ 4 березня заявив, що платежі до бюджету організації на 2024 та 2025 роки призупинені на час перегляду внесків США до міжнародних організацій.

Остаточне рішення буде повідомлено СОТ пізніше, без зазначення конкретних термінів.

Третє торговельне джерело підтвердило цю інформацію та повідомило, що СОТ розглядає "план Б" на випадок тривалої затримки фінансування, не надаючи подробиць.

Нагадаємо:

Сполучені Штати 26 лютого вперше утрималися від заяви членів Світової організації торгівлі, яка засудила агресію Росії в Україні.