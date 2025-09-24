Крок уряду Трампа за день подвоїв ціну акцій найбільшого літієвого родовища світу

Адміністрація Дональда Трампа провела переговори з розробником великого літієвого рудника в штаті Невада, які можуть призвести до придбання частки в бізнесі. На цій новині акції компанії зросли на 97%.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Lithium Americas повідомила в середу, що веде переговори з Міністерством енергетики США (DoE) і автовиробником General Motors (одним зі своїх інвесторів) про фінансування проєкту Thacker Pass, який має стати одним із провідних виробників літію в США для електромобілів.

Центром обговорення є державний кредит у розмірі 2,3 млрд доларів, який канадська компанія отримала від уряду США на розвиток Thacker Pass. Очікується, що після запуску підприємство зможе виробляти достатньо літію для забезпечення приблизно 800 000 електрокарів на рік.

"Компанія веде переговори з Міністерством енергетики та General Motors, своїм партнером по спільному підприємству Thacker Pass, щодо першого траншу державної позики", - йдеться в заяві Lithium Americas. Також додано, що компанія спільно з урядом і GM працює над "прийнятним рішенням".

Представник адміністрації Трампа повідомив Financial Times, що уряд готовий надати компанії відстрочку виплати позики в обмін на частку в бізнесі.

Переговори з Lithium Americas - це ще один приклад прагнення адміністрації безпосередньо впливати на розвиток видобувної галузі США. Раніше, в липні, Пентагон інвестував 400 млн доларів в американського виробника рідкоземельних металів MP Materials.

Новина підняла вартість акцій Lithium Americas на 97 % - до 6,07 долара за акцію в Нью-Йорку в середу.

Адміністрація Трампа прагне зміцнити видобувну та переробну промисловість у США, стимулюючи відкриття нових шахт і будівництво підприємств з переробки руди.

Довідка. Thacker Pass (Невада, США) - це літієвий глиняний поклад, що належить проєкту Lithium Americas. Поклад вважається найбільшою виміряною літієвою ресурсною та рудною базою у світі.

Нагадаємо:

У червні 2025 року армія РФ захопила село Шевченко на Донеччині, біля якого розташоване родовище літієвих руд з одним із найбільших запасів у Східній Європі.