Спотові ціни на СПГ в Азії на майже 6-місячному мінімумі

Спотові ціни на скраплений природний газ (СПГ) в Азії досягли найнижчого рівня майже за шість місяців на тлі приглушеного попиту в Китаї і Японії через високі запаси після м'якої зими.

Про це повідомляє Reuters.

За оцінками галузевих джерел, середня ціна СПГ з травневими поставками в Північно-Східну Азію становила $13,00 за мільйон британських теплових одиниць (млн БТЕ), що є найнижчим рівнем з 11 жовтня 2024 року і знизилася з $13,60 за млн БТЕ минулого тижня.

Поставки СПГ в Азію впали на 10% в першому кварталі 2025 року. Китайський імпорт СПГ, зокрема, впав до найнижчого рівня з 2022 року, частково через 15% тариф на газ із США, запроваджений Пекіном на початку цього року.

"Ми знаходимося на рівні цін, який приваблює Південну Азію та Індію, тому очікуємо, що туди буде надходити більше обсягів, поки попит на холодну воду не зросте в Північній Азії", - сказав Тобі Копсон, голова Davenport Energy Partners.

Посилення внутрішнього виробництва, трубопровідного імпорту, відновлюваної генерації та слабкий промисловий попит призвели до того, що попит в Китаї залишився приглушеним.

Залишивши лише Тайвань і Південну Корею в якості основних спотових покупців за останній тиждень, сказав Мартін Сеньйор, керівник відділу ціноутворення на ЗПГ в Argus.

Тим не менш, ціни JKM торгуються на $4,60 за млн БНЕ вище рівня першого кварталу 2024 року, зазначає Флоренс Шміт, енергетичний стратег Rabo Bank.

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