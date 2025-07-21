Санкції США можуть знищити аграрну стабільність Латинської Америки

Фермерів Латинської Америки очікують важкі часи, якщо США введуть вторинні санкції проти покупців російського експорту — зокрема добрив, які є життєво необхідними для вирощування таких культур, як мексиканські авокадо чи бразильські соя і кукурудза.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Для сільськогосподарнього гіганта Бразилії, яка минулого року імпортувала з Росії добрив на $3,7 млрд — це третина всіх її потреб — фактично немає альтернатив, які могли б повністю замінити ці постачання, кажуть експерти та учасники ринку.

Після початку війни в Україні у 2022 році в регіоні почали запасатися російськими добривами. Ціни тоді різко зросли, але згодом торгівля нормалізувалася. Плани щодо збільшення власного виробництва добрив у Мексиці та Бразилії просуваються повільно через дешеві російські постачання.

Мексика минулого року також імпортувала з Росії добрив на понад $580 млн — це її головний постачальник, за даними уряду. Потенційні санкції США створять велику проблему для місцевих фермерів.

Зникнення російських добрив призведе до падіння якості доступної продукції, що може вплинути на врожай авокадо і підвищити ціни для американських споживачів. США закуповують понад 80% мексиканського експорту авокадо, обсяг якого торік перевищив $3 млрд.

Росія також є основним постачальником добрив для Колумбії — ще одного важливого постачальника фруктів, квітів і кави до США. За даними уряду, близько чверті всього імпорту добрив Колумбія отримує з Росії.

Світовий банк вказує на вартість добрив як на один із чинників продовольчої інфляції у Центральній Америці, що сприяє міграційній кризі на північ.

Тим часом російські виробники добрив, не зважаючи на конкуренцію, санкції США чи заборони ЄС, заявляють про намір до 2030 року збільшити свою частку на світовому ринку до 25%, зосередившись на країнах, що розвиваються, зокрема Бразилії, Індії та Китаї.

Нагадаємо:

Європейський Союз запровадив санкції проти іранського нафтотрейдера Хосейна Шамхані та його компаній через участь у тіньовій торгівлі російською нафтою.