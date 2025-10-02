Українська правда
Ryanair скасовуватиме до 600 рейсів на день через страйк у Франції

Артур Крижний — 2 жовтня, 20:20
Ryanair очікує скасовувати по 600 рейсів щодня наступного тижня, коли французькі авіадиспетчери припинять роботу через суперечку щодо зарплат та умов праці.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами прес-секретаря компанії, з 7 по 9 жовтня можуть бути скасовані до 1 800 рейсів Ryanair. Уже в четвер перевізник скасував 30 рейсів через загальний страйк у Франції.

Найбільша профспілка авіадиспетчерів SNCTA оголосила страйк на наступний тиждень, вимагаючи, зокрема, індексації зарплат на рівень інфляції.

Акція може зірвати плани сотням тисяч мандрівників по всій Європі - навіть тим, чиї рейси лише пролітають через повітряний простір Франції.

В Air France-KLM заявили, що поки зарано говорити про можливі збої наступного тижня, оновлення нададуть ближче до дати.

Нагадаємо:

Бортпровідники канадської Air Canada, які є членами профспілки, 16 серпня вранці припинили роботу після того, як переговори щодо оплати праці з найбільшим авіаперевізником країни зайшли в глухий кут.

