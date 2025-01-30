Российский олигарх 4 года сохранял долю в SpaceX, находясь под санкциями США

Российский сенатор Сулейман Керимов, который является одним из богатейших людей страны, имел долю в возглавляемой Маском компании SpaceX через трастовый фонд даже после того, как на него были наложены санкции первой администрацией Трампа.

Об этом пишет Bloomberg.

Керимов владел долей SpaceX через базирующийся в штате Делавэр фонд Heritage Trust, начиная с 2017 года. По словам трех собеседников издания, изначально траст владел примерно 1% акций SpaceX.

После введения санкций против Керимова в 2018 году Citigroup, которая управляла Heritage Trust, проконсультировалась с Минфином США и пришла к выводу, что блокировать фонд и связанные с ним структуры не нужно.

Четыре года спустя, в июне 2022 года, Министерство финансов заблокировало траст на 1 миллиард долларов, который, по его словам, был создан для американских активов Керимова, после того, как его следователи обнаружили сложную систему юридических структур и подставных лиц, созданную с целью скрыть его интерес к этому трасту.

Примерно четыре года после введения санкций Керимов сохранял контроль над активами в США на сумму более 1 млрд долл и извлекал из них выгоду, заявила представитель Минфина США Андреа Гаки.

Отмечается, что долю в SpaceX продали еще до того, как Казначейство начало процедуру ареста.

Сейчас Citigroup продолжает управлять счетом Heritage Trust, однако не может осуществлять финансовые операции из-за его замораживания Казначейством.

Напомним:

Государственный секретариат по экономическим вопросам заблокировал 1,3 млрд швейцарских франков (1,5 млрд долл), которые могут принадлежать сенатору Керимову.

Правительство США просит суд разрешить ему выставить судно подсанкционного российского олигарха Сулеймана Керимова на аукцион, сколько тратит более 7 млн долл в год на содержание суперяхты.