Російські танкери з газом прямують до Азії попри санкції США

Кілька танкерів із зрідженим природним газом вирушили до країн Азії з російського заводу Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями США.

Про це пише Bloomberg.

Це може стати випробуванням для рішучості Вашингтона обмежувати торгівлю російським енергоресурсом на тлі переговорів про війну в Україні.

За даними видання, судна Iris та Voskhod, які завантажили LNG на арктичному заводі в Сибіру, 15 серпня рушили Північним морським шляхом у напрямку Північної Азії після кількох тижнів простою. Ще два танкери, які нещодавно завантажилися на Arctic LNG 2, вирушили на схід минулого тижня.

Завод Arctic LNG 2, підконтрольний компанії Novatek PJSC, є ключовим елементом планів Кремля утричі збільшити експорт LNG до 2030 року, компенсуючи різке падіння трубопровідних поставок до Європи.

Водночас США наразі утримуються від подальшого посилення санкцій проти покупців російських енергоресурсів, зокрема Китаю, оскільки намагаються досягти перемир’я у війні. Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Путіним у п’ятницю назвав переговори "надзвичайно продуктивними".

Минулого літа Arctic LNG 2 відправив вісім партій газу, але в жовтні був змушений зупинити роботу через нестачу покупців і льодову обстановку. У червні цього року об’єкт відновив відвантаження, проте жоден із вантажів ще не прибув до терміналів-імпортерів.

Чи знайдуть чотири судна, що нині прямують в Азію, реальних покупців — залишається невідомим. Приблизно десяток спеціалізованих кораблів, включно з криголамними LNG-танкерами, мобілізовані для роботи на Arctic LNG 2. Частина з них кілька разів змінювала керуючі компанії, щоб ускладнити ідентифікацію реальних власників.